Nach zweijähriger Pause: In diesen Städten in Europa gehen die Toten Hosen auf Tour

Düsseldorf – Die Toten Hosen kehren nach zweijähriger Pause auf die Bühnen Europas zurück. Die Düsseldorfer Punkrock-Band startet ihre „Keep calm and carry on – Europe 2025“-Tour am 29. August in Kopenhagen, wie sie in Düsseldorf mitteilte. Insgesamt sind sieben Konzerte in verschiedenen europäischen Städten geplant, darunter Stockholm, Warschau, London, Paris, Amsterdam und Brüssel.