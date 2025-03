Am Flughafen Wien sichergestellt: Mann hatte sieben lebende Warane in der Jackentasche

Schwechat – Zöllner haben auf dem Flughafen Wien in Schwechat sieben lebende Warane sichergestellt. Ein 55-jähriger Deutscher hatte die Reptilien nach Angaben des Finanzministeriums vom Montag zunächst über Doha nach Johannesburg zu schmuggeln versucht. In der katarischen Hauptstadt wurde ihm aufgrund fehlender Papiere die Durchreise verweigert. Die Schuppenkriechtiere wurden in eine Transportbox umgeladen und wie der Reisende selbst mit dem nächsten Flug wieder nach Wien geschickt.