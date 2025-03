Wem gehört dieses Fahrrad? Polizei sucht nach Besitzer von sichergestelltem Citybike

Wie die Polizei in einer Aussendung berichtet, wurde das Fahrrad wohl bereits am Mittwoch gegen 21 Uhr im Bereich Gumpstraße/Langstraße in der Nähe der Polizeiinspektion Innsbruck-Pradl gestohlen. Das hat ein 24-jähriger Franzose bereits gestanden. Der amtsbekannte Mann wurde am Donnerstag gegen 14 Uhr im Bereich des Innsbrucker Hauptbahnhofes mit dem Fahrrad angetroffen und von Streifenpolizisten zur Rede gestellt. Er wird angezeigt.