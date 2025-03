Inszenierung des Markus-Evangeliums begeistert in Innsbruck und Steinach

Innsbruck, Steinach – Das innovative Markustheater bringt den jahrtausendealten Text des Markus-Evangeliums in einer eindrucksvollen und authentischen Inszenierung zum Leben. Mit einem Ensemble von 15 Laienschauspielern wird das Evangelium in nur 90 Minuten präsentiert – ein Erlebnis, das ohne klassische Bühne auskommt und die Zuschauer mitten ins Geschehen einbindet.

Die Aufführungen finden am Samstag, den 12. April 2025, um 19.30 Uhr im Veranstaltungszentrum novum Innsbruck Ost und am Sonntag, den 13. April 2025, um 19.30 Uhr in der Wipptalhalle in Steinach am Brenner statt.