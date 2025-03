Fahrradfahrerin (29) in Innsbruck von Auto erwischt und schwer verletzt

Eine 29-Jährige Fahrradfahrerin wurde von einem Auto gestreift. Die Frau wurde schwer verletzt.

Innsbruck – Eine 29-jährige Fahrradfahrerin wurde am Sonntag, dem 23. März, gegen 19 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Innsbruck, an dem ein bisher unbekannter Auto-Lenker beteiligt war, schwer verletzt.

Als die Frau vom Radfahrsteifen am Rennweg nach links in die Erzherzog-Eugen-Straße einbiegen wollte, wurde sie von dem Pkw gestreift. Dabei stürzte sie und verletzte sich am Ellbogen.

Der Pkw-Lenker hielt an und erkundigte sich nach dem Befinden der Betroffenen. Sie versicherte zunächst, dass alles in Ordnung sei. Daher setzte der Mann – in Begleitung einer Frau – seine Fahrt fort.

Hinweise gesucht