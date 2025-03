In der Nacht auf Montag trieben unbekannte Täter in einer Tiefgarage in Völs ihr Unwesen. Sie entnahmen zwei Feuerlöscher und besprühten damit 16 Fahrzeuge. Anschließend zeichneten sie Graffitis and die Garagenwand. Wie hoch der Schaden ist, ist derzeit noch unklar. (TT.com)