Franto Andreas Uhl: Fantasievolle Kunst jenseits der Norm

Der Zeichner und Maler schafft Werke, die sich den traditionellen Regeln entziehen: ab 7. April in Lienz.

Lienz – Die Kunstwerkstatt Lienz lädt zur Ausstellung „Franto Andreas Uhl: Malerei und Zeichnung“. Vernissage ist am 7. April um 19 Uhr, die Schau läuft bis 24. April.

Geboren 1956 in Wien, lebt Uhl seit 1980 im Pinzgau. An der Akademie der Bildenden Künste studierte er bei Wolfgang Hollegha, einem Pionier der informellen Malerei in Österreich. Diese Ausbildung prägte Uhls künstlerischen Ansatz wesentlich. (TT)