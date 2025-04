Auch Sparmaßnahmen bei Klimaticket für Polizei im Raum

Weiter für Diskussionen sorgen die Auswirkungen des klammen Bundesbudgets auf die Polizei in Österreich. Neben bereits angeordneten Kürzungen bei Überstunden stehen offenbar auch Einschnitte beim 2023 eingeführten Klimaticket für Polizeischülerinnen und Polizeischüler sowie bei den ebenfalls damals eingeführten Rekrutierungsboni im Raum. Das geht zumindest aus einem Besprechungsprotokoll aus der Landespolizeidirektion Steiermark hervor, das der APA vorliegt.

Demzufolge werde das Klimaticket "ab Juni 2026 nicht mehr bezahlt", wie es in dem von einem der beiden stellvertretenden Landespolizeidirektoren gezeichneten offiziellen Dokument vom 17. März heißt. Vor mehr als eineinhalb Jahren hatte das Innenministerium österreichweit im Rahmen der Personaloffensive bei der Polizei ein kostenloses Klimaticket für Polizeischülerinnen und -schüler eingeführt.

Die Rekrutierungsprämie "fällt weg", wie in dem Papier erläutert wird. Diese gibt es seit 2023 für Polizeibedienstete, die erfolgreich Schülerinnen und Schüler anwerben. Die Reduzierung bei "Mehrdienstleistungen" macht in der Steiermark ein Minus von 20 Prozent aus. Baumaßnahmen "werden derzeit auf Eis gelegt". Die Grazer Fahrradpolizei wird im Sommer 2025 ebenfalls mit nur etwa halb so vielen Beamtinnen und Beamten auf Streife gehen.