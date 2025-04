Antidepressiva können Herzgefahr bedeuten

Derzeit findet in Wien der Jahreskongress des Europäischen Verbandes der Herz-Rhythmologen (EHRA/30. März bis 1. April) statt. Für Aufsehen könnte eine Sonntagabend bei dem Kongress präsentierte dänische Studie sorgen, in der landesweit alle Todesfälle des Jahres 2010 epidemiologisch analysiert wurden. Es handelte sich - bei 4,3 Millionen Einwohnern im Alter zwischen 18 und 90 Jahren - um Informationen über 45.701 Todesfälle, 6.002 davon durch plötzlichen Herztod.

"Patienten mit psychischen Erkrankungen haben bekanntermaßen eine erhöhte Sterblichkeit aus allen Ursachen, auch durch Fälle von plötzlichem Herztod, über alle Altersgruppen hinweg. Wir haben (in einer früheren Studie; Anm.) bereits gezeigt, dass Menschen mit diagnostizierten Depressionen im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung eine doppelt so hohe Todesrate durch plötzlichen Herztod aufweisen. Die Auswirkung der Dauer der Einnahme von Antidepressiva auf das Risiko des plötzlichen Herztods war aber bisher unbekannt", stellten die Wissenschafter um Jasmin Mujkanovic vom Reichshospital in Kopenhagen in der Zusammenfassung ihrer Studie fest.