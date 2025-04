Seth Rogen rechnet in "The Studio" mit Hollywood ab

Matt Remick (Seth Rogen), frischgebackener Chef des Hollywoodstudios Continental, steht vor einer Luxusvilla mit Blick auf Los Angeles. Er schüttet seiner Vorgängerin, der gerade geschassten Produzentin Patty (Catherine O'Hara), sein Herz aus. Das sei sein Traumjob, sinniert Matt. Dies ist der Ausgangspunkt für die zehnteilige Comedyserie "The Studio", die nun beim Streamingdienst Apple TV+ abrufbar ist und in der Hollywood ordentlich in die Mangel genommen wird.

Nun könne er darüber entscheiden, welche Filme gemacht werden - und welche nicht meint Matt in der Sequenz. Er sei in die Branche eingestiegen, weil er Filme liebe. "Aber irgendwie beschleicht mich die Angst, dass es mein Job ist, sie zu ruinieren." Er ahnt es als eingefleischter Filmfan schon: Als Studiochef muss er sich mit den Eitelkeiten von Stars, geldgierigen Bossen, neidischen Kollegen, überzogenen Budgets, Streamingkonkurrenten und dem Erfolgsdruck bei Trophäenshows herumschlagen.

Mit dem Starkomiker Rogen (42) ist bei der neuen Comedyserie "The Studio" ein Multitalent an Bord, das höchst unterhaltsam und treffend bissig mit der Traumfabrik abrechnet. Der gebürtige Kanadier spielt nicht nur die Hauptrolle, gemeinsam mit seinem langjährigen Produktionspartner Evan Goldberg ist er auch als Schöpfer, Autor, Produzent und Regisseur an Bord. Das Duo wirkte schon an Komödien wie "Superbad", "Ananas Express", "Das ist das Ende" oder "Bad Neighbors" mit.

Und für "The Studio" hat man zahlreiche Cameoauftritte organisiert. Oscar-Preisträger Martin Scorsese bricht auf einer Party in Tränen aus, als ihm klar wird, dass er von Matt über den Tisch gezogen wurde. Der Studioboss hatte dem Regisseur für zehn Millionen Dollar die Rechte an seinem Drehbuch über ein Sektenmassaker abgekauft, nur um das Projekt dann zu killen. Gastgeberin Charlize Theron setzt Matt mit einem derben Schimpfwort vor die Tür.

In einer anderen Folge wird der in Hollywood als äußerst freundlich geltende Regisseur Ron Howard handgreiflich, als Matt seinen viel zu lang geratenen Film drastisch kürzen will. Stars wie Olivia Wilde, Greta Lee, Zac Efron, Dave Franco, Anthony Mackie oder Paul Dano treten selbstironisch in Aktion. Doch schon die Kernbesetzung um Rogen und sein Studioteam sorgt ständig für Lacher.

Da ist der raffgierige Studioboss Griffin Mill (Bryan Cranston), der mit ernster Miene seine Unternehmensphilosophie - "wir machen keine pseudo-künstlerischen Filme, wir machen Movies, für die Leute zahlen wollen" - einhämmert. Da ist Matts neidischer Kollege Sal (Ike Barinholtz), der sich ständig mit der aufstrebenden Assistentin Quinn (Chase Sui Wonders) fetzt. US-Komikerin Kathryn Hahn ("Bad Moms") spielt die Marketingchefin Maya, deren Wortschatz hauptsächlich aus Schimpfworten besteht.

Matt quält sich nun in seiner neuen Rolle als Chef des gebeutelten Studios, einen Mittelweg zwischen Kommerz und Kunst zu finden. Eigentlich möchte er lieber Filme wie "Der Stadtneurotiker 2" oder eine Fortsetzung von "Rosemaries Baby" drehen, doch die Anweisung von oben ist ein Blockbuster über den ikonischen Softdrink Kool-Aid im Stil von "Barbie".

Rogen spielt Matt mit einer absurd-komischen Mischung aus Selbstzweifeln und Arroganz, dem die Führungsrolle schnell über den Kopf wächst. Als Zuschauer leidet und lacht man mit, etwa als eine wichtige Präsentation auf der Kinomesse in Las Vegas völlig aus dem Ruder läuft. Nicht nur die Filmstars Zoë Kravitz und Dave Franco sind high, das ganze Team ist im Drogenrausch.

"The Studio" ist ein selbstkritischer Rundumschlag gegen Hollywood, aber gleichzeitig auch eine Liebeserklärung an die Filmindustrie, mit all ihren Fehlern und Macken. Die gefeuerte Studiochefin Patty, von Catherine O'Hara ("Beetlejuice Beetlejuice") wunderbar gespielt, bringt es auf den Punkt. "Dieser Job ist ein Fleischwolf", warnt sie Matt. Man sei gestresst und fühle sich elend - "aber wenn alles gut läuft und du einen großen Film hast, ist das für die Ewigkeit". "The Studio" bietet zumindest über zehn Folgen hinweg grandiose Unterhaltung.