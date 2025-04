Lage nach Erdbeben in Südostasien verzweifelt

In den von einem verheerenden Erdbeben verwüsteten Regionen des Bürgerkriegslandes Myanmar bleibt die Lage verzweifelt. Aus vielen Teilen der Welt treffen mittlerweile Spenden ein. Gleichzeitig wächst die Sorge, dass die regierende Militärjunta die Gelder und Hilfsmittel für andere Zwecke verwenden könnte, als für Katastrophenhilfe. Das Militär hatte sich Anfang 2021 an die Macht geputscht und regiert das frühere Birma mit brutaler Härte.

"Es ist noch unklar, ob die Junta, die in der Vergangenheit bereits ausländische Hilfen behindert oder fehlgeleitet hat, die Gelder tatsächlich für Hilfsmaßnahmen verwenden wird", schrieb das Nachrichtenportal Myanmar Now. Unter anderem hätten bisher China, Großbritannien, Indien und Russland sowie die Vereinten Nationen Hilfen oder Personal auf den Weg gebracht.

Auch die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) forderte, den Überlebenden des Erdbebens der Stärke 7,7 sofort uneingeschränkten Zugang zu humanitärer Hilfe zu gewähren und alle Beschränkungen aufzuheben, die die Nothilfe behinderten. Stattdessen habe das Militär auch in den vergangenen Tagen weiter Luftangriffe gegen Widerstandsgruppen durchgeführt und den Internetzugang in den stark betroffenen Gebieten eingeschränkt, was die humanitäre Hilfe zusätzlich erschwere.