Schweigeminute für Erdbebenopfer in Myanmar

Nach dem verheerenden Erdbeben in Myanmar ist in dem südostasiatischen Bürgerkriegsland eine Schweigeminute für die Opfer abgehalten worden. Um 12.51 Uhr Ortszeit (8.21 Uhr MESZ), der Uhrzeit, zu der sich am Freitag das Beben der Stärke 7,7 ereignet hatte, erklangen Sirenen und die Menschen hielten inne. Unter den Trümmern zerstörter Häuser werden immer noch viele Verschüttete vermutet. Vier Tage nach der Katastrophe gibt es aber kaum Hoffnung, Vermisste lebend zu bergen.