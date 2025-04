Starke Unwetter setzen griechische Inseln unter Wasser

Athen – Starke Unwetter in Griechenland haben auf zahlreichen Inseln in der Ägäis zu Überschwemmungen geführt. Unter anderem auf Mykonos, Paros und Chios wurde vorübergehend der Autoverkehr verboten, weil Straßen überflutet waren; Schulen bleiben bis auf weiteres geschlossen, wie die Zeitung "Kathimerini" berichtete. Verletzte gab es demnach bisher nicht. Das stürmische Wetter soll noch mindestens heute andauern.

Auf der Insel Paros verursachte der Starkregen Steinrutsche und überschwemmte Straßen. Zwei Menschen saßen wegen der Wassermassen in ihrem Auto fest und mussten gerettet werden, andere konnten ihre Häuser nicht verlassen. Vielerorts fiel auch Hagel. Zudem herrschte stürmischer Wind. Beim Versuch, in Chios anzulegen, rissen die Taue einer Fähre die Poller vom Kai, berichtete die Zeitung "To Proto Thema". Das Schiff habe nicht anlegen können. (APA/dpa)