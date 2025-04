Horrorunfall im Frühverkehr: Vier Tote, mehrere Schwerverletzte auf der A2

Scheiblingkirchen – Vier Tote und mehrere Schwer- sowie Leichtverletzte hat Dienstagfrüh ein Unfall auf der Südautobahn (A2) im Raum Scheiblingkirchen (Bezirk Neunkirchen) gefordert. Ein mit acht ukrainischen Staatsbürgern besetzter Kleinbus war nach Polizeiangaben in den Morgenstunden auf einen Lkw mit spanischer Zulassung aufgefahren. Vier weibliche Insassen des Transporters kamen ums Leben. Die Autobahn war in Richtung Wien für mehrere Stunden gesperrt, was Stau mit sich brachte.

Ereignet hatte sich die Kollision gegen 6.30 Uhr. Laut Polizeisprecher Johann Baumschlager dürfte der mit zwei peruanischen Staatsbürgern besetzte Lkw einen Parkplatz verlassen haben. Der Kleinbus, in dem sich Baumschlager zufolge ein Mann am Steuer und sieben Frauen befanden, krachte in der Folge gegen das Schwerfahrzeug. Vier der weiblichen Insassen kamen ums Leben, vier weitere Personen im Transporter wurden schwer verletzt. Lenker und Beifahrer des Lkw erlitten leichte Blessuren. Die Patienten seien in Krankenhäuser in Wien, Niederösterreich und im Burgenland transportiert worden, sagte Stefan Spielbichler von Notruf NÖ zur APA.