Nach sportlicher Krise carvte Schweizer Slalom-Spezialist in den Hafen der Ehe

Sportlich läuft es für Sandro Simonet schon seit längerer Zeit alles andere als nach Wunsch. Der ehemalige Podestfahrer (Chamonix 2021) kämpft in seiner Spezial-Disziplin Slalom gegen eine Negativserie an. Letztmals Weltcuppunkte gab es für den Schweizer vor zwei Jahren beim Klassiker in Kitzbühel als 15.