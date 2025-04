Innsbrucker Professorin über das Schmunzeln in heiklen Zeiten: Vergeht uns bald das Lachen?

Innsbruck – Der Aprilscherz befindet sich parallel zu den Menschen gerade in der Krise. Das liegt nicht daran, dass Humor ein schmaler Grat ist, an dem man leicht von Belustigung in Beleidigung abrutschen kann. Vielmehr tut sich der klassische Streich zwischen Desinformation und Verschwörungstheorien zunehmend schwer zu überleben Ist sein Schicksal besiegelt?

In der Antike zum Beispiel ließ der junge römische Kaiser Elagabal gelegentlich lebende Löwen im Schrank seiner Gäste versteckten oder ihnen mit Wachs überzogene Steine statt Essen servieren. Auch das dürfte damals nicht jeder lustig gefunden haben. Viele der Geschichten über ihn sind aber tatsächlich erfunden. Lügen und sind ebenso keine Erfindung der Moderne. Doch was, wenn Mogel und Streich miteinander konkurrieren?

Dan ist Professorin am Innsbrucker Institut für Medien, Gesellschaft und Kommunikation und forscht unter anderem zu Deep Fakes, also KI-generierten Bildern und Videos. Sie weiß: „Kontextualisierung ist heute wichtiger denn je. Auch bei Scherzen.“ Es ist in ihren Augen unerlässlich, sogenannte Zeitungsenten sofort als solche zu enttarnen. Bei Online-News noch im selben Post oder zumindest in der Bildunterschrift.