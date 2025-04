17 Teslas gingen in Rom in Flammen auf: Musk spricht von „Terroranschlag“

Rom/Palo Alto – Nach einem Brand auf dem Gelände eines Tesla-Händlers in Rom, bei dem in der Nacht auf Montag 17 Fahrzeuge zerstört wurden, laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Der italienische Innenminister Matteo Piantedosi vermutet einen Anschlag. "Die Ermittlungen laufen noch, aber die Art und Weise, wie sich dieser Vorfall abgespielt hat, lässt uns vermuten, dass der Brand einen anarchistischen Hintergrund hat", sagte der Innenminister laut Medienangaben am Dienstag.