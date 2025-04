Räume getauscht: Sillianer Kinderbetreuung und die Lebenshilfe profitieren

Sillian - Der Gemeinderat von Sillian hat kürzlich einen wegweisenden Schritt Richtung Inklusion beschlossen. Menschen mit Behinderungen, die von der Lebenshilfe begleitet werden, können künftig in der Tischlerei der Polytechnischen Schule arbeiten, anstatt in einer separaten Einrichtung. Bürgermeister Franz Schneider betont: "Dieses Miteinander ist ein Mehrwert für alle bei uns in der Gemeinde."

Christine Brugger, Obfrau des Vereins Lebenshilfe in Osttirol, unterstreicht die Bedeutung der Maßnahme: "Die Neuverteilung von Räumlichkeiten in der Lebenshilfe und der Polytechnischen Schule steht für die Form von Inklusion, die wir uns für Menschen mit Behinderungen wünschen: Mittendrin in der Gesellschaft zu leben und zu arbeiten." Thomas Niederwieser, Regionalleiter der Lebenshilfe, dankt allen Beteiligten für ihr Engagement: "Ein großes Dankeschön an alle, die hier an einem Strang gezogen haben."