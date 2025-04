87-Jähriger erlitt Platzwunde bei Verkehrsunfall in Innsbruck

Innsbruck – Dienstagvormittag kam es auf der Innsbrucker Bachlechnerstraße zu einem Verkehrsunfall. Gegen 9.30 Uhr fuhr ein 64-Jähriger mit einem Lkw auf dem linken Fahrstreifen. Zur selben Zeit befand sich ein 87-Jähriger mit seinem Mopedauto am rechten Fahrstreifen und lenkte plötzlich nach links.

Der 87-Jährige erlitt durch den Unfall eine Platzwunde am Kopf und klagte über Schmerzen in der rechten Hand, der Lkw-Lenker blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Das Mopedauto musste abgeschleppt werden. (TT.com)