Spendenrekord beim Sternsingen: Mehr als 20 Millionen Euro für den guten Zweck

Die Sternsinger haben es geschafft: Erstmals wurden über 20 Millionen Euro in ganz Österreich gesammelt, fast zwei Millionen allein in der Diözese Innsbruck.

Innsbruck – Caspar, Melchior und Balthasar sorgten für Jubelstimmung: Die 85.000 Sternsingerinnen und Sternsinger der Dreikönigsaktion 2025 ersangen österreichweit beeindruckende 20,5 Millionen Euro. Besonders in der Diözese Innsbruck war die Spendenbereitschaft groß, 150.000 Euro mehr als im Jahr zuvor kamen zusammen und damit knapp 2 Millionen Euro. Tirolweit wurden rund 2,58 Millionen Euro gesammelt.

Paulina Adlhart, Referentin der Dreikönigsaktion in Innsbruck, unterstreicht die Bedeutung des Ergebnisses: „Das Rekordergebnis verdeutlicht die Kraft des Sternsingens als einzigartige Mischung aus lebendigem Brauchtum und solidarischem Einsatz für Menschen in Not.“ Mit den Spenden unterstützt die Katholische Jungschar rund 500 Hilfsprojekte weltweit.

Straßenkindern in Bolivien, jungen Frauen in Nepal oder Bauernfamilien in Tansania wird durch die Spenden ein menschenwürdiges Leben ermöglicht.