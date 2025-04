Warum Arbeit Sinn macht: Vortrag in Lienz über die Suche nach Bedeutung

Lienz – „Wozu das alles?“ Diese Frage bewegt viele Menschen im Arbeitsleben. Hans Rusinek, ein in Hamburg lebender und in St. Gallen forschender Experte, brachte bei Workshops und einem Abendvortrag auf Einladung von Innoss eine Erkenntnisse nach Lienz. Dabei setzte er sich mit der Sinnfrage in der Arbeitswelt auseinander. In seinen sechs Thesen zeigte er, dass nicht nur Gehalt, sondern auch Zeitwohlstand wichtig ist. Seine frühere Tätigkeit bei einem amerikanischen Beratungsunternehmen und seine Promotion haben ihn dazu gebracht, sich kritisch mit dem Thema Purpose-Beratung auseinanderzusetzen. „Früher war es ein sehr anerkannter Job, in einem Automobilkonzern Manager zu sein, heute fragt dich die Tochter beim Frühstück, warum du den Planeten kaputt machst?“