Tirol radelt: Radl mit und bleib fit!

Wer einmal Radfahren gelernt hat, der vergisst nicht, wie es geht. Was aber hin und wieder doch in den Hintergrund rückt, sind die positiven Auswirkungen des Radfahrens. „Tirol radelt“ und das Klimabündnis Tirol zeigen vor, wie’s geht.

Viele kennen ihn, den stressigen Alltag, der einem oft wenig Zeit lässt, auf die eigene Gesundheit zu achten. In Wahrheit braucht es oft nicht viel, um einen positiven gesundheitlichen Effekt zu erzielen. Denn tägliches Radfahren senkt das Risiko, an Krebs oder an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung zu sterben, um mehr als 40 Prozent. Tägliche Bewegung ist damit eine der wirksamsten Maßnahmen zur Gesundheitsvorsorge.