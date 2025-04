Freispruch in Prozess um gescheiterten Mafia-Mord in Wien

Ein Verfahren in Wien gab Einblick in die Welt zweier verfeindeter Clans aus Montenegro. Sie ziehen eine blutige Spur durch Europa.

Wien – „Ich wäre Polizist, wenn ich das wüsste. Ich kenn’ mich aus mit Cevapcici“: Ein 47-Jähriger im Zeugenstand am Wiener Landesgericht konnte sich nicht erklären, warum er Ziel eines Mordkomplotts geworden sein soll. Ähnlich reagierte ein zehn Jahre älterer Mann, ebenfalls ein mutmaßliches Opfer: „Ich bin Vater von sechs Kindern. Ich habe in meinem Leben nie etwas mit einer kriminellen Organisation zu tun gehabt.“ Er gehe daher von einem „Missverständnis“ aus.

Beide leben, weil – so die Anklage – im Spätwinter 2020 ein Mordkomplott gescheitert ist. Vor Gericht stand ein 29-Jähriger, der laut Anklage an den Vorbereitungen der Tat beteiligt war.

Von der Beteiligung am versuchten Mord sprachen ihn sechs von acht Geschworenen aber frei. Sie befanden, dass das Komplott das Versuchsstadium noch nicht erreicht hatte. Wegen krimineller Vereinigung muss der 29-jährige Montenegriner allerdings drei Jahre in Haft – die Höchststrafe für dieses Verbrechen. Denn die Geschworenen waren übereinstimmend überzeugt, dass es die Mordpläne gab und dass der Mann dabei mitwirkte.

Der Angeklagte folgte der Urteilsverkündung in stoischer Ruhe. Er nahm die Strafe an. Das Urteil war dennoch nicht rechtskräftig, weil der Staatsanwalt vorerst keine Erklärung abgab.

Die Auseinandersetzungen forderten europaweit bereits 80 Todesopfer, berichten Ermittler des Bundeskriminalamtes. Auch ein Mord, der am 21. Dezember 2018 in Wien auf offener Straße verübt wurde, soll in diese Liste gehören. Vor einem bekannten Innenstadtlokal wurde ein mutmaßliches Mitglied des Kavac-Clans per Kopfschuss getötet und dessen Begleiter schwer verletzt.