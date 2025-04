Drei Prutzer Schüler glänzen bei „prima la Musica“

Jakob Stadlwieser, der in der Altersgruppe II antrat, beeindruckte die Jury mit seinem Spiel auf der Querflöte. Barnabás Fejes präsentierte sich mit seinem Saxophon in der Altersgruppe I. Paul Gröbner, ebenfalls aus der Altersgruppe I, bewies sein außergewöhnliches Talent am Schlagwerk. Alle drei wurden in ihrer Klasse als Landessieger ausgezeichnet.