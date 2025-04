Mit E-Scooter gegen Auto geprallt: Kind in Absam schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag in Absam wurde ein neunjähriger Scooterfahrer schwer verletzt. Der Bub fuhr gegen 16.20 Uhr mit seinem E-Scooter aus dem Gelände der Volksschule und kam aus bisher unbekannter Ursache auf die Straße.

Dabei prallte das Kind gegen die rechte Autoseite eines vorbeifahrenden 46-jährigen Einheimischen, berichtet die Polizei. Der Neunjährige stürzte und erlitt schwere Beinverletzungen. Er wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt in die Innsbrucker Klinik gebracht. Am E-Scooter und am Auto entstand leichter Sachschaden. (TT.com)