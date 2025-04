Innsbruckerin überwies mehr als 10.000 Euro für vermeintliche Paketlieferung

Innsbruck – Mehr als 10.000 Euro hat eine 48-Jährige an Betrüger überwiesen. Sie sollte von einer Internetbekanntschaft aus Großbritannien ein Paket erhalten – so glaubte sie zumindest. Dann erhielt sie immer wieder Nachrichten über eine Kommunikationsplattform, in der die Unbekannten die Innsbruckerin überzeugten, mehrmals Geld auf italienische Bankkonten zu überweisen. Nur so würde sie die Lieferung von einem Paketversandunternehmen erhalten.