Leiter knickte ein: Arbeiter in Matrei in Osttirol stürzte fünf Meter in Graben

Bei einem Arbeitsunfall am Dienstagnachmittag in Matrei in Osttirol wurde ein 34-Jähriger verletzt. Der Mann stieg am Balkon im ersten Stock eines Neubaus im Ortsteil Waier auf eine Stehleiter. Plötzlich knickte diese ein, der Arbeiter stürzte rund fünf Meter in den darunterliegenden Graben.