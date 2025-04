Länder geben sich vor Budget-Gipfel reformbereit

"Mit dem momentanen Entsetzen über das hohe Defizit werden auch Reformen möglich, die Reformbereitschaft ist stärker und das Reformverständnis ist besser", so Haslauer bei seinem Eintreffen vor Journalisten. Bei dem Termin erwarte sich eine Analyse der Lage und dass in einem Maßnahmekatalog "die grundsätzlichen Pflöcke" eingeschlagen werden. Klar sei, dass Bund, Länder und Gemeinden alle je nach ihren Möglichkeiten ihren Beitrag leisten müssen, um das gesamtstaatliche Defizit zu verringern.

Die Länder seien bereit, gemeinsam mit dem Bund die schwierige budgetäre Situation zu schultern, betonte auch Ludwig. Das setze aber Gespräche auf Augenhöhe voraus, Maßnahmen beim Steuerrecht etwa müssten in Abstimmung passieren. Die Länder seien auch bereit, über Veränderungen wie Einsparungen im Bereich der Bürokratie zu sprechen. Man müsse allerdings vermeiden, dass durch Einsparungen "das zarte Pflänzchen der Konjunkturentwicklung" zerstört werde. Widerstand gegen ein Sparen auch bei Ländern und Gemeinden sah er nicht, deren Ausgaben in Bereichen wie Pflege, Gesundheit oder Elementarpädagogik seien aber stärker gewachsen als andere Aufgaben des Bundes und müssten weiter gesichert sein. Eine von Haslauer ins Spiel gebrachte Föderalismusreform lehnte Ludwig nicht per se ab, es gebe immer Möglichkeiten zur Verbesserung. "Aber irgendwer muss es zahlen" und das werde auch eine Herausforderung bei einer Föderalismusdebatte.

Einziges Land mit einem positiven Budget-Saldo 2024 war Oberösterreich (plus 29,8 Mio. Euro). Am höchsten fiel das Minus 2024 mit 1,67 Mrd. Euro in Wien (exklusive Landeskammern) aus, gefolgt von der Steiermark (525,5 Mio.) und Niederösterreich (486,5). Salzburg kam auf einen negativen Saldo von 330,8 Mio. Euro, in Kärnten waren es 184,0 Mio., in Vorarlberg 150,8 und im Burgenland 141,2 Mio. Euro.