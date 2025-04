NEOS-Listenerste in Wien hofft auf rot-pinke Fortsetzung

Im Wahlkampf spiele das aber kaum eine Rolle, da man als Team auftrete, wie sie beteuert. "Und wir haben wirklich ein gutes Team." Ihre vergleichsweise geringe Bekanntheit mache ihr wenig Sorgen, wie sie mit Verweis auf ihre Anfänge in der Partei 2015 ausführt: "Ich kann mich an diesen Wahlkampf erinnern, wo wir auf die Menschen zugegangen sind mit unseren Flyern und gefragt haben: Kennen Sie schon die NEOS?" Seither habe sich viel verändert: "Jetzt sind wir in der Bundesregierung."

In Wien regieren die NEOS seit 2020 schon mit. Die Zusammenarbeit mit der SPÖ habe aus ihrer Sicht "wirklich gut funktioniert", hielt sie fest: "Ja, es war durchaus manchmal herausfordernd, aber grundsätzlich sehr wertschätzend, sehr auf Augenhöhe und sehr konstruktiv, würde ich meinen." Was nicht bedeute, dass es nicht mitunter Diskussionsbedarf gegeben habe. "Das ist auch, glaube ich, in den meisten Bereichen in der Zusammenarbeit so, jetzt nicht nur in der Politik." Man müsse sich manchmal auch durchsetzen, aber auch Kompromisse eingehen. Die Bereitschaft zur gemeinsamen Arbeit sei aber vorhanden.