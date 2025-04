Erster Universaltest auf Arbeitssucht konzipiert

"Trotz der bedeutenden Fortschritte in der wissenschaftlichen Erforschung der Arbeitssucht im vergangenen Jahrzehnt steht dieser Forschungsbereich noch immer vor einer grundlegenden Herausforderung: der Notwendigkeit des Schaffens eines zuverlässigen Messinstruments, das kulturübergreifende Gültigkeit besitzt und somit weltweite Studien zu diesem Phänomen ermöglicht", schrieben jetzt Edyta Charzynska vom Institut für Psychologie der Universität Kattowitz (Katowice) in Polen und ihre weltweit Dutzend Co-Autoren, unter ihnen Bettina Kubicek (Institut für Psychologie der Universität Graz), im Journal of Behavioral Addictions (doi: 10.1556/2006.2025.00005).

Der Hintergrund: Um einem psychologischen Problem nachgehen zu können, benötigen Wissenschaft und die mit Betroffenen klinisch Tätigen einen möglichst einfachen, an einer großen Personengruppe auf seine Wertigkeit untersuchten Test. Damit sollen Gefährdete erkannt und ihre Probleme nach ihrer Schwere eingeschätzt werden können. Bei der Arbeitssucht sind das definitionsgemäß Erwerbstätige, wobei international die kulturellen Umstände der Arbeitswelt natürlich in vielen Aspekten großen Unterschieden unterliegen. Ein Test für internationale Vergleichsstudien sollte aber über diese "Grenzen" hinweg - auch über Sprachgrenzen hinweg - funktionieren.

Und so sieht der Test aus: Die Fragen sollen jeweils auf einer Punkteskala von Eins bis Fünf für die Erfahrungen in den vorangegangenen zwölf Monaten beantwortet, die Punkte schließlich zusammengezählt werden (1 = "nie", 2 = "selten", 3 = "manchmal", 4 = "oft" und 5 = "immer").

- War es Ihnen unmöglich aufzuhören, an die Arbeit zu denken (z.B. Gedanken an die Arbeit in der Freizeit, im Urlaub oder in der Nacht?)