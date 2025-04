Nasaler Covid-19-Lebendimpfstoff

Eine trivalente Covid-19-Lebendvakzine als nasaler Impfstoff ist von einem Wissenschafterteam der Icahn School of Medicine (New York) unter Beteiligung des aus Österreich stammenden Virologen Peter Palese und des in New York und an der MedUni Wien tätigen Vakzinologen Florian Krammer an Versuchstieren erfolgreich getestet worden. Als Vektor diente das für den Menschen ungefährliche Newcastle-Disease-Virus (NDV). Die Vakzine könnte sich auch als Booster-Immunisierung eignen.