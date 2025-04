Ethanol-Flasche in Bad Häring explodierte: Mann erlitt lebensbedrohliche Verbrennungen

Zwei Deutsche erlitten am Samstag in Bad Häring teils schwere Verbrennungen. Die Männer saßen gemeinsam mit Freunden im Wintergarten des elterlichen Wohnsitzes eines 25-Jährigen. In der Mitte des Tisches befand sich ein Ethanolkamin, ein sogenanntes Tischfeuer. Als kurz nach 20 Uhr die Flamme zu erloschen drohte, wollte der 25-Jährige den Kamin mit Ethanol nachfüllen und schüttete die Flüssigkeit aus der Plastikflasche in die Flamme.

Plötzlich explodierte die Flasche in der Hand des Mannes, dieser erlitt leichte Verbrennungen an den Fingern der rechten Hand. Ein gegenübersitzender 30-Jähriger wurde mit der brennenden Flüssigkeit im Gesichtsbereich überschüttet und erlitt Verbrennungen im Gesicht und am Oberkörper. Er musste nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in das Krankenhaus nach Kufstein gebracht werden. „Die Verletzungen stellten sich als schwer und sogar als lebensgefährdend heraus und der Verletzte wurde in das Krankenhaus München Bogenhausen verlegt“, teilte die Polizei mit. (TT.com)