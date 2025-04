Trauer in Hollywood: Schaupieler Val Kilmer im Alter von 65 Jahren gestorben

Hollywood-Star Val Kilmer ist tot. Er starb am Dienstag in Los Angeles im Alter von 65 Jahren. Die Ursache sei eine Lungenentzündung gewesen, sagte seine Tochter Mercedes Kilmer laut einem New York Times-Bericht. Bei ihm sei 2014 Kehlkopfkrebs diagnostiziert worden, er habe sich jedoch später erholt, sagte sie.