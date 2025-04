Auto stürzte in Telfs Abhang hinunter: 52-Jähriger schwer verletzt

Telfs – Zu einer Kollision zweier Autos kam es am Dienstagabend am einspurigen Puelacherweg in Telfs. Das Fahrzeug eines 52-Jährigen prallte in weiterer Folge frontal gegen die Betonmauer einer Garage und rollte schließlich rückwärts, durchbrach einen Zaun und eine Hecke und rollte einen Abhang hinunter. Dort blieb es schließlich an einem Baum hängen.