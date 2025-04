Flucht vor Polizei endete für Autolenker im Garten von Innsbrucker Volksschule

Der Autofahrer beging auf seiner Flucht mehrere Verkehrsübertretungen. In der Schützenstraße verlor er schließlich die Kontrolle über das Fahrzeug.

Am Mittwochabend fuhr ein 21-Jähriger gegen 23.15 Uhr mit seinem Pkw auf der Schützenstraße in Innsbruck in westliche Richtung. Aufgrund einer Verkehrsübertretung wurde der Russe von einer Polizeistreife aufgefordert, sein Fahrzeug anzuhalten. Daraufhin beschleunigte der Lenker und versuchte zu flüchten.