Handwerkliche Held:innen für unser Straßennetz

Walter arbeitet im Frühjahr vermehrt am Rande der Leitplanken unserer Autobahnen und Schnellstraßen, macht dabei mehr als lediglich Rasen zu mähen. Er ist mit neuen Technologien auf Du und Du und weiß: jeder Handgriff erhöht die Sicherheit auf unseren Autobahnen und Schnellstraßen. „Am meisten begeistert mich, dass ich mir ständig neues Fachwissen aneignen und dabei eigenverantwortlich arbeiten kann. Ich arbeite in einem Umfeld, das mir alles bietet – da kann ich mein Know-how für alle Kraftfahrer:innen einsetzen“, beschreibt Walter seinen Job als Vorarbeiter in der Straßenerhaltung der ASFINAG Alpenstraßen GmbH.

Gemeinsam mit seinem Team sorgt er dafür, dass das anspruchsvolle Straßennetz der Alpenstraßen GmbH weiterhin zu den Sichersten in Europa zählt. Wesentlichen Beitrag dazu leisten alle Mitarbeitenden in den Tiroler und Vorarlberger Autobahnmeistereien im Streckendienst, in der Anlagenbetreuung, Verkehrsüberwachung und im mobilen Kontrolldienst. Das sind die Anpacker:innen, die rettenden Engel bei Pannen, die Tunnelwärter:innen und vieles mehr – alle stellen sicher, dass wir unsere Autobahnen und Schnellstraßen sicher befahren können. Unser Team besteht aus ausgebildeten Handwerker:innen, die wissen, wie man Probleme löst.

Genau das sucht die Alpenstraßen GmbH, um die täglichen Aufgaben bewältigen zu können: Handwerkerinnen und Handwerker, die sowohl bei täglichen Arbeiten auf der Strecke als auch im Winterdienst, bei technischen Lkw-Kontrollen oder Unfall-Absicherungen, Wartung unserer elektro-technischen Anlagen zeigen, was sie können.

Unterschiedliche Fähigkeiten sind dabei bei allen künftigen ASFINAG-Talenten von Vorteil – die ASFINAG selbst macht als attraktive Arbeitgeberin ein umfassendes Angebot für alle Kolleginnen und Kollegen: flexible Arbeitszeiten, Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten, Zusatzleistungen von Klimaticket, Pensionskasse bis hin zu einem Rundum-Gesundheitspaket.

ASFINAG Alpenstraßen GmbH 305 Kilometer Streckenbetreuung, 25 Tunnel und Galerien Gesamt Mitarbeitende 325, davon 220 im Streckendienst 5 Autobahnmeistereien, davon 4 in Tirol, 1 in Vorarlberg 2 Verkehrsüberwachungszentralen

„Jeder Arbeitstag ist anders, das macht meinen Job bei uns so spannend. Dabei arbeiten wir eigenständig, aber in einem Team, das Erfahrungen austauscht und gemeinsam Herausforderung bewältigt. Bei der Arbeit auf der Autobahn ist das immens wichtig“, meint Walter, der in der Autobahnmeisterei Imst jeden Tag dafür sorgt, dass wir alle gut und sicher ankommen. Dabei ist gerade in diesen Zeiten eines wichtig: Die ASFINAG ist Österreichs wichtigster Mobilitätspartner – und bietet somit allen Talenten und Interessierten einen modernen und krisensicheren Arbeitsplatz.

„Mein Job bei der ASFINAG bietet alles: Abwechslung, Weiterbildung, Sozialleistungen und Sicherheit – nicht nur auf der Autobahn für unsere Kundinnen und Kunden, sondern auch einfach einen sicheren Job für meine Zukunft.“ Lukas, ASFINAG Mitarbeiter im Streckendienst.