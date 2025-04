Tirolerin Spinn wurde erstmals für das ÖFB-Team nominiert

Die 20-jährige Spinn ist bereits in das Team-Camp nach Bad Erlach angereist und absolvierte am Vormittag die letzte Trainingseinheit vor dem Abflug in die Niederlande. „Laura hat nicht nur in den Nachwuchsnationalteams in der jüngsten Vergangenheit positiv auf sich aufmerksam gemacht, sondern überzeugt auch in der Bundesliga mit konstanten Leistungen“, wurde Schriebl in einer Aussendung zitiert.