Anruf vom falschen Arzt: Neue Betrugsmasche in Tirol im Umlauf

Innsbruck – In Anlehnung an die mittlerweile altbekannte Masche des „falschen Polizisten“ geben sich die Betrüger nun als „falsche Ärzte“ aus, um von ihren Opfern hohe Geldbeträge zu bekommen. Die Polizei verzeichnet bisher Anzeigen aus dem gesamten Bundesgebiet – es handelt sich um eine bislang ungewöhnliche und neue Vorgehensweise. Doch wie gehen die Täter vor?

Laut Polizei geben sich die Täter am Telefon als Ärztinnen oder Ärzte aus – ohne erkennbaren Akzent. Sie behaupten, dass ein naher Angehöriger der angerufenen Person sich aufgrund einer plötzlichen, schweren Erkrankung in stationärer Behandlung in einem österreichischen Spital befinde.