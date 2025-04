EU verschenkt über 35.000 Zugtickets an 18-Jährige

Brüssel – Mehr als 35.000 junge Europäerinnen und Europäer können wieder mit kostenlosen Zugtickets quer durch Europa reisen. Die Europäische Kommission hat am Mittwoch in Brüssel den Startschuss für die Frühlings-Runde ihres DiscoverEU-Programms gegeben. Bis 16. April kann man sich wieder um einen Travel-Pass und eine DiscoverEU-Jugendkarte bewerben. Auch junge Österreicherinnen und Österreicher können damit bis zu 30 Tage lang die Kulturen aller Länder Europas erkunden.

Die Teilnehmenden erhalten neben dem Travel-Pass auch die DiscoverEU-Jugendkarte mit Ermäßigungen für öffentliche Verkehrsmittel, Hotels, Essen, sowie kulturelle, sportliche und andere Aktivitäten in 36 europäischen Ländern. Darüber hinaus organisieren die nationalen Erasmus+ Agenturen Treffen vor, während und nach der Reise. In Österreich ist die OeAD – Agentur für Bildung und Internationalisierung zuständig. Bei uns finden im Sommer 2025 zwei Meet-ups statt: Von 20. bis 22. Juni gibt es ein Treffen in Wien und von 22. bis 25. Juli eines in der Region Salzkammergut.