Israel will „große Gebiete“ des Gazastreifens besetzen, „Sicherheitszonen“ einrichten

Der israelische Verteidigungsminister will den Einsatz ausweiten. Mindestens 30 Tote gab es bei israelischen Luftangriffen im Gazastreifen.

Jerusalem – Israel will nach Angaben von Verteidigungsminister Israel Katz seinen Militäreinsatz im Gazastreifen ausweiten und „große Gebiete“ des Palästinenser-Gebiets besetzen. Ziel sei es, gegen „Terroristen“ vorzugehen und „terroristische Infrastruktur“ zu zerstören, erklärte Katz am Mittwoch. „Große Gebiete“ des Gazastreifens sollten zu „israelischen Sicherheitszonen“ werden. Bei israelischen Luftangriffen in Gaza wurden nach palästinensischen Angaben mindestens 30 Menschen getötet.

„Ich rufe die Einwohner Gazas dazu auf, jetzt für die Vertreibung der Hamas und die Rückführung aller Geiseln aktiv zu werden“, hieß es in der Mitteilung von Katz. „Dies ist der einzige Weg, den Krieg zu beenden.“ Katz hatte bereits zuvor gedroht, Israel werde Teile des Gazastreifens dauerhaft einnehmen. Je länger sich die Hamas weigere, Geiseln freizulassen, desto mehr Territorium werde sie an Israel verlieren. Für die Ausweitung der Einsätze im Süden Gazas entsandte das Militär Berichten zufolge eine weitere Einheit.

Erneute Flucht der Einwohner von Rafah

In den vergangenen Tagen hatte die israelische Armee die Bewohner der südlichen Stadt Rafah und benachbarter Orte aufgefordert, von dort zu fliehen. Nach vielen Monaten des Krieges war am 19. Jänner im Gazastreifen eine Waffenruhe in Kraft getreten. Viele Vertriebene innerhalb des Gebiets kehrten daraufhin in ihre Heimatorte zurück. Mitte März nahm Israel die massiven Angriffe wieder auf, nachdem keine Einigung mit der Hamas auf die Konditionen für eine Verlängerung der Feuerpause erzielt worden war.

Israels Armee begann seitdem auch Bodeneinsätze gegen die Hamas in Rafah, am Samstag weitete sie die Offensive eigenen Angaben nach auf ein zweites Viertel der Stadt aus. Ziel der neuen Bodenoffensive im Gazastreifen ist laut Armee auch die Errichtung einer Pufferzone entlang der Grenzen des Küstengebiets.

Mindestens 30 Tote bei Angriffen im Gazastreifen

Bei einem israelischen Luftangriff im nördlichen Gazastreifen ist nach palästinensischen Medienberichten eine Klinik des UNO-Palästinenserhilfswerks UNRWA getroffen worden. Mindestens 19 Menschen, darunter neun Minderjährige, seien bei dem Vorfall in Jabaliya getötet und weitere verletzt worden, meldete die palästinensische Nachrichtenagentur WAFA. Ein israelischer Armeesprecher sagte, man prüfe den Bericht.