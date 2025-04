Riesiges Pädokriminellen-Netzwerk zerschlagen: 1400 Tatverdächtige ausgeforscht

Ermittler aus Bayern untersuchten die Plattform im Darknet über mehrere Jahre. 1,8 Millionen User waren dort angemeldet. Nach Durchsuchungen in 31 Staaten wurden knapp 1400 Tatverdächtige ausgeforscht.

München – Nach mehrjährigen Ermittlungen haben bayrische Ermittler eine riesige Streamingplattform für Videos mit Kindesmissbrauch im Darknet zerschlagen. Weltweit waren 1,8 Millionen Nutzer bei der Plattform Kidflix angemeldet, wie das bayrische Landeskriminalamt in München und die Generalstaatsanwaltschaft Bamberg am Mittwoch mitteilten. In 31 Staaten gab es demnach Durchsuchungen, knapp 1400 Tatverdächtige wurden ausfindig gemacht.