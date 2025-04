Metallschütten kippten um: 61-jähriger Arbeiter im Stubaital verletzt

Fulpmes – Am Mittwochvormittag kam es in Medraz in der Marktgemeinde Fulpmes zu einem Arbeitsunfall. Wie die Polizei berichtet, war ein 61-jähriger Türke gegen 10.15 Uhr damit beschäftigt, Metallschütten zu stapeln. Als er auf den Stapel kletterte, um nach einem Metallteil zu suchen, kam es zum Unglück. Die Schütten gerieten ins Wanken und der Mann stürzte zu Boden.