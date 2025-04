Jeder Zweite fährt Allrad: Osttiroler Autoschau 2025 präsentiert neueste Modelle

Am 12. April wird die Lienzer Innenstadt zum Autosalon. Im Vorfeld berichteten die Händler über Besonderheiten am Ostiroler Automarkt.

Am Samstag, den 12. April, ist es soweit: In der Lienzer Innenstadt sind von 9 bis 17 Uhr etwa 130 Fahrzeuge von 23 Automarken zu sehen. Man kann sich informieren, plaudern, probesitzen und sich inspirieren lassen. „Die Autoschau ist immer ein super Test dafür, was bei den Leuten zieht und was nicht“, sagt Johannes Robitsch vom Autohaus Pontiller (Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra). Im Bezirk wurden letztes Jahr rund 1000 Pkw neu zugelassen.