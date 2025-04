Verlor über 1000 Euro: 44-Jähriger fiel in Innsbruck auf Internetbetrüger rein

Innsbruck – Immer häufiger kommt es auch in Tirol zu Fällen von Cybercrime, bei denen die Opfer markante Geldsummen an Betrüger verlieren. Nun ist ein weiterer solcher Fall bekannt geworden. So wurde am Mittwoch gegen 11 Uhr ein 44-jähriger US-Amerikaner von einem angeblichen Sicherheitsmitarbeiter eines Online-Versandhändlers telefonisch kontaktiert.