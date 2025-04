Liverpool nach 1:0-Derbysieg gegen Everton auf Titelkurs

Trainer Oliver Glasner rettete mit Crystal Palace in der Nachspielzeit noch einen Punkt bei Schlusslicht Southampton. Paul Onuachu hatte den fast schon als Absteiger feststehenden Außenseiter in Führung gebracht (20.), der späte Ausgleich gelang Matheus Franca (92.). Für das Glasner-Team endete eine Serie von zuletzt fünf Pflichtspielsiegen in Folge. Der FA-Cup-Halbfinalist liegt in der Tabelle auf Rang zwölf.