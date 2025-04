Mini-Hirne für Medikamententests geschaffen

Niederösterreichische Forscherinnen stellten menschliche Mini-Hirne (Organoide) im Labor her, die wie echte Denkorgane auch Immunzellen enthalten. Damit untersuchten sie, wie die Immunreaktion gegen Röteln-Viren die Gehirnentwicklung in Embryos stört, und beobachteten, dass ein Entzündungshemmer vor solchen Schäden schützt. Mit den Gehirn-Organoiden könne man die Sicherheit von Wirkstoffen bei Schwangerschaften testen, erklären sie im "Journal of Neuroinflammation".

Ein Team um Sandra Siegert und Verena Schmied vom Institute of Science and Technology Austria (ISTA) in Klosterneuburg (NÖ) ließ aus Stammzellen (die aus Körperzellen gewonnen wurden) Gehirn-Organoide wachsen, und fügte "Mikroglia"-Zellen hinzu. Das sind Immunzellen des zentralen Nervensystems, also im Gehirn und Rückenmark zu finden. Im Mikroskop konnten die Expertinnen sehen, dass sich die Mikroglia-Zellen erfolgreich in das Organ integriert hatten.