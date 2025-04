Das Transitforum beginnt Unterschriften entlang der Fernpassstrecke zu sammeln

Reutte – Monika Scheidle reichen die Belastungen, denen sie und ihre Familie tagtäglich an der hochbelasteten B 179 ausgesetzt sind. „Wir sind direkt Betroffene. Ich lebe seit 30 Jahren an der Straße und es ist nicht auszuhalten.“ Sie betreibt eine Frühstückspension im Lermooser Ortsteil Gries und könne wegen der Verkehrsbelastungen vieles nicht mehr nutzen. „Wenn ich telefonieren will, muss ich ins Haus gehen. Davor versteht man das eigene Wort nicht.“