Nach 15 Jahren: Chef der Osttiroler Bergrettung zieht sich zurück

Lienz, St. Jakob i. D. – Bergrettungstechnisch ist Osttirol eine der forderndsten Regionen, sagt Peter Ladstätter. „Wir haben den Großglockner, den Großvenediger, die Lienzer Dolomiten, den Karnischen Kamm: Das ist alles abzudecken.“ Vor allem der Großglockner, der als höchster Berg Österreichs ein Magnet für Alpinisten ist, verlangt viel Einsatz. So wie im Jänner, als eine 33-Jährige unterhalb des Gipfelkreuzes erfror. Die Kalser Retter waren in höchstem Maße gefordert.

Peter Ladstätter, bekannt als „Pete“, stammt aus St. Jakob i. D., ist 58 Jahre alt und hat eine kleine Landwirtschaft. Im Winter arbeitet er als Skilehrer und Pistenretter. 2010 übernahm der Deferegger die Leitung der Osttiroler Bergrettung von Hubert Obrist. Jetzt ist es für ihn selbst an der Zeit, die Führung abzugeben. Nach 15 Jahren und fünf Funktionsperioden will er „eine neue Generation und neue Köpfe“ ans Ruder lassen.

Die Bergrettung deckt mit acht Ortsstellen den gesamten Bezirk Lienz ab: Entlang des Alpenhauptkamms sind das Prägraten am Großvenediger, Virgen, Matrei in Osttirol und Kals am Großglockner. Das Defereggental hat eine eigene Ortsstelle, ebenso wie Lienz-Umgebung, Obertilliach und Sillian. 536 Mitglieder, darunter 23 Frauen, wickeln die Einsätze ab. Zum Vergleich: In ganz Tirol gibt es 91 Ortsstellen und über 4600 Mitglieder.