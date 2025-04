Welche Gaumenfreuden! Frisches Tiroler Frühlingsgrün

Es quietscht vor Frische, sprießt um die Wette und duftet so herrlich nach Frühling im Gemüseregal. Wie frisch jetzt alles wieder schmeckt!

Der Frühling ist eine Zeit des Erwachens und der Erneuerung, auch für die kulinarischen Genüsse. Jetzt entfaltet sich ein reichhaltiges Angebot an frischem Frühlingsgrün, das ab März sowohl auf unseren Gemüsefeldern als auch in unseren Wäldern heranwächst. Diese Vielfalt ist nicht nur ein Fest für die Sinne, sondern auch ein wertvoller Beitrag zu einer gesunden Ernährung. Die Kombination aus regionalem Anbau und wildem Wachstum macht diese Zutaten zu einem unverzichtbaren Bestandteil der Tiroler Küche. Nutzen Sie die Gelegenheit, diese vitaminreiche Aromenvielfalt zu entdecken und in Ihre Frühlingsgerichte zu integrieren.

Spinat – das Kraftpaket

Reich an Vitaminen wie Vitamin A, C und K sowie Mineralstoffen wie Magnesium, bietet Spinat eine hervorragende Grundlage für eine gesunde Ernährung. Der junge Spinat, der im Frühling geerntet wird, zeichnet sich durch seinen milden Geschmack und seine zarten Blätter aus, die sich roh in Salaten als auch gekocht in verschiedenen Gerichten hervorragend machen.

Kresse – die Scharfe

Kresse ist bekannt für ihren scharfen, pfeffrigen Geschmack und wird oft als Garnitur verwendet. Sie ist reich an Vitaminen und Mineralstoffen und kann Salaten und Broten eine besondere Note verleihen.

Karotten – die Alleskönner

Karotten sind ein Klassiker unter den Frühlingsgemüsen. Mit ihrem süßen Geschmack und der knackigen Textur sind sie vielseitig einsetzbar, sei es roh im Salat, gekocht als Beilage oder püriert in Suppen. Reich an Beta-Carotin, fördern sie die Gesundheit der Augen und stärken das Immunsystem.

Schnittlauch – der Würzige

Mit seinem charakteristischen, leicht scharfen Geschmack verleiht Schnittlauch vielen Gerichten eine besondere Note. Er ist nicht nur beliebtes Gewürz, sondern auch eine wertvolle Quelle für Vitamin C und Folsäure. Die feinen Röhrenblätter sind ideal zum Garnieren von Suppen, Salaten und Eierspeisen und bringen frische, grüne Farbe auf den Teller.

Vogerlsalat – der Mürbe

Feldsalat ist ein zarter Salat mit einem nussigen Geschmack. Er ist reich an Vitamin A und C sowie Eisen, was ihn zu einem wertvollen Bestandteil einer ausgewogenen Ernährung macht. Vogerlsalat eignet sich hervorragend als Basis für frische Frühlingssalate.

Sauerampfer – der Erfrischende

Sauerampfer ist ein Wildkraut mit einem erfrischend sauren Geschmack. Er eignet sich hervorragend für Salate und Suppen und ist eine gute Quelle für Vitamin C und Eisen.

Radieschen – die Würzigen

Mit ihrem leuchtenden Rot und dem scharfen Geschmack sind Radieschen ein echter Hingucker. Sie sind kalorienarm und enthalten viele Vitamine und Mineralstoffe. Die knackigen Wurzeln verleihen Salaten und Sandwiches eine würzige Note und sind auch als Snack beliebt.

Frühlingszwiebeln – die Vielseitigen

Frühlingszwiebeln sind ein unverzichtbarer Bestandteil der Frühlingsküche. Sie bieten einen milden Zwiebelgeschmack und sind reich an Vitamin K und C. Sie können roh in Salaten oder als aromatische Ergänzung in warmen Gerichten verwendet werden.

Kohlrabi – der Knackige

Kohlrabi ist bekannt für seine milde, leicht süßliche Note und seine knackige Konsistenz. Er kann roh oder gekocht genossen werden und ist eine hervorragende Quelle für Vitamin C und Ballaststoffe. Besonders beliebt ist er in Salaten oder als gedünstetes Gemüse.

Erbsen – die Süßen

Frische Erbsen sind ein Highlight des Frühlings. Mit ihrem süßen Geschmack und der zarten Konsistenz sind sie ideal für Salate, Suppen und als Beilage. Erbsen sind eine hervorragende Quelle für pflanzliches Eiweiß und Ballaststoffe.

Bärlauch – der Aromatische