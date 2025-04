Von der Weide bis zum Grill: Qualität schmeckt man

Schauts euch bitte die Etiketten an“, sagt Anton Juffinger, Bio-Metzger in Thiersee, mit Nachdruck. Denn perfekter Fleischgenuss beginnt für Grill-Fans beim Einkaufen. „Bei No-Name-Fleisch aus anderen EU-Ländern oder gar aus Übersee weiß ich nichts über die Haltungsbedingungen oder ob das Futter mit Antibiotika oder Hormonen versetzt wurde.“ Die Bestimmungen für österreichisches Fleisch hätten im internationalen Vergleich ein sehr hohes Niveau. „Und Bio ist natürlich die Premium-Stufe, was Haltung und Fütterung betrifft.“ Den höheren Preis müsse man relativieren. Bei Billig-Produkten ist die Fleischmarinade oft minderwertig. „Wenn ich da praktisch einen Liter gewürztes Öl um 6 Euro kaufe, ist das auch teuer“, betont Juffinger. Auch hier hilft ein Blick aufs Etikett. „Zugesetzte Aromen, Geschmacksverstärker, Konservierungsmittel – all das hat im Grillfleisch nichts verloren.“